Wimbledon-sprookje piepjonge Andreeva voorbij, Sabalenka wél kwartfinalist

Madison Keys heeft maandag een einde gemaakt aan het Wimbledon-sprookje van de zestienjarige Mirra Andreeva. In de achtste finales was de Amerikaanse na een knappe comeback een maatje te groot: 3-6, 7-6 (4) en 6-2. Ook Aryna Sabalenka haalde de kwartfinales.

Andreeva begon twijfelachtig aan de partij door haar eerste servicegame te verliezen. De nummer 102 van de wereld raakte niet in paniek en vocht zich terug. Met vier games op rij pakte de Russin de eerste set.

Ook aan het begin van de tweede set had 28-jarige Keys (WTA-18) geen antwoord op het spel van haar twaalf jaar jongere opponente. Keys noteerde maar liefst 21 onnodige fouten, waar Andreeva dankbaar van profiteerde.

In de beslissende set trok de ervaren Keys de wedstrijd over de streep. In de laatste game kreeg ze een punt cadeau, toen Andreeva uitgleed en daarbij naar eigen zeggen haar racket verloor. De umpire gaf de tiener een punt aftrek voor het 'gooien' van haar racket. Andreeva protesteerde tevergeefs en Keys benutte vervolgens haar tweede matchpoint.