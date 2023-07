Arantxa Rus neemt met ITF-titel in Den Haag revanche voor missen Wimbledon

Arantxa Rus heeft zondag het ITF-toernooi van Den Haag op haar naam geschreven. De beste Nederlandse tennisster revancheerde zich daarmee voor het mislopen van Wimbledon.

Rus was op het Haagse gras in de finale te sterk voor Sara Bejlek, de Tsjechische nummer 204 van de wereld. Het werd 7-6 (3) en 6-4. Zelf is ze de mondiale nummer 86.

De 32-jarige Rus besloot mee te doen aan het toernooi in Den Haag nadat het haar voor het eerst in jaren niet was gelukt om deelname aan Wimbledon af te dwingen. Ze verloor in de kwalificatie.

Mede door de uitschakeling van Rus doen er voor het eerst sinds 2014 geen Nederlandse vrouwen mee aan Wimbledon. Ook Bibiane Schoofs, Lesley Pattinama-Kerkhove en Arianne Hartono strandden in de kwalificatie.

Het is de 32e keer dat Rus een ITF-toernooi wint. Ze pakte in Den Haag haar derde titel van 2023: een maand geleden was ze de best op het ATP-toernooi van het Spaanse La Bisbal d'Empordà en in maart schreef ze een ITF-toernooi in Colombia op haar naam.