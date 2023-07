Zestienjarige Andreeva blijft verrassen en staat in achtste finales Wimbledon

Mirra Andreeva heeft zondag opnieuw indruk gemaakt op Wimbledon. De pas zestienjarige Russin bereikte bij haar tweede Grand Slam-deelname de achtste finales.

Andreeva was met 6-2 en 7-5 te sterk voor haar zes jaar oudere landgenoot Anastasia Potapova (WTA-23). Ze maakte net als in de afgelopen dagen indruk met overwegend volwassen spel.

Haar plek in de achtste finales is bijzonder. Andreeva is de op twee na jongste tennisster in de afgelopen 25 jaar die zich bij de laatste zestien voegt op Wimbledon. In 2019 haalde Coco Gauff als vijftienjarige de achtste finales.