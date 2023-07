Swiatek overleeft matchpoints op Wimbledon, piepjonge Andreeva blijft verrassen

Iga Swiatek is zondag op Wimbledon ontsnapt aan uitschakeling. De nummer één de wereld overleefde twee matchpoints in haar achtstefinalepartij tegen Belinda Bencinc. Eerder op de dag duurde het sprookje van de pas zestienjarige Mirra Andreeva voort.

Swiatek leek zich op het Londense gras te gaan stukbijten op Bencic, de nummer veertien van de wereld. Na een partij van ruim drie uur stapte de topfavoriet toch als winnaar van de baan: 6-7 (4), 7-6 (2) en 6-3.

In de tweede set kreeg Bencic bij een 6-5-voorsprong twee matchpoints, die allebei werden weggewerkt door Swiatek. De 22-jarige Poolse trok de set in de tiebreak alsnog naar zich toe en maakte de klus in de derde set af.

Swiatek kwam bij haar drie eerdere Wimbledon-deelnames - gras is niet haar favoriete ondergrond - niet al te ver in het toernooi. Ze strandde achtereenvolgens in de eerste, vierde en derde ronde.

Door haar ontsnapping tegen Bencic houdt Swiatek op Wimbledon zicht op haar vijfde Grand Slam-titel. Ze was drie keer de beste op Roland Garros (2020, 2022 en 2023) en één keer op de US Open (2022).

Swiatek speelt in de kwartfinale tegen Elina Svitolina. De pupil van Raemon Sluiter rekende in een prachtig gevecht af met Victoria Azarenka: 2-6, 6-4 en 7-6 (9). De zwaarbevochten winst leidde tot vochtige ogen bij Sluiter. Svitolina is op de weg terug nadat ze in oktober vorig jaar beviel van een dochter. Ze was op haar top de nummer drie van de wereld.

Elina Svitolina stort ter aarde na haar zege op Victoria Azarenka. Foto: Getty Images

Jonge Andreeva blijft verbazen

Andreeva was met 6-2 en 7-5 te sterk voor haar zes jaar oudere landgenoot Anastasia Potapova (WTA-23). Ze maakte net als in de afgelopen dagen indruk met overwegend volwassen spel.

Haar plek in de achtste finales is bijzonder. Andreeva is de op twee na jongste tennisster in de afgelopen 25 jaar die zich bij de laatste zestien voegt op Wimbledon. In 2019 haalde Coco Gauff als vijftienjarige de achtste finales.

Andreeva mag nu tegen de 28-jarige Madison Keys proberen haar sprookje voort te zetten. Keys (WTA-18) haalde op alle Grand Slams al eens minstens de kwartfinales. In 2017 verloor ze de finale van de US Open.

Begin dit jaar stond Andreeva op de WTA-ranglijst nog rond de driehonderdste plek. In mei kwam ze op Roland Garros al knap tot de derde ronde, waardoor ze flink steeg. Momenteel is de Russin de nummer 102.

Jessica Pegula en Markéta Vondrousová bereikten net als Swiatek al de kwartfinales van Wimbledon. Nummer vier van de wereld Pegula was een maatje te groot voor Lesia Tsurenko uit Oekraïne (6-1, 6-3) en Vondrousová rekende in een Tsjechisch onderonsje af met Marie Bouzková: 2-6, 6-4, en 6-3.