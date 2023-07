Alcaraz worstelt en komt boven op Wimbledon, Medvedev door na setverlies

Carlos Alcaraz heeft zaterdag na een loodzware partij tegen Nicolás Jarry de vierde ronde van Wimbledon bereikt. De nummer één van de wereld won met 6-3, 6-7 (2), 6-3 en 7-5 van de Chileen. Daniil Medvedev rekende in vier sets af met Márton Fucsovics.

Nadat Alcaraz de eerste set met 6-3 redelijk eenvoudig naar zich toetrok, ging de tweede set na een spannende tiebreak naar Jarry, de mondiale nummer 28. Het was pas de eerste keer deze Wimbledon-editie dat de twintigjarige toptennisser een set moest afstaan.

De derde set ging, net als de eerste, binnen het uur naar Alcaraz. De vierde set leek de kant van Jarry op te vallen, maar uiteindelijk kwam een aantal onnodige fouten Jarry duur te staan. De Chileen faalde tot twee keer toe hopeloos aan het net.

In de vierde set brak Alcaraz zijn tegenstander bij een 5-5-stand, waarna het verzet van Jarry definitief was gebroken. Bij matchpoint nummer één was het vervolgens raak voor de Spanjaard.

Alcaraz is bezig aan een uitstekend grasseizoen. Twee weken geleden won hij op Queen's voor het eerst een toernooi op gras. De nummer één van de wereld legde tot op heden op één Grand Slam-titel beslag. In 2022 won hij de US Open.

In de achtste finale is de winnaar van het duel tussen Matteo Berrettini (ATP-38) en Alexander Zverev (ATP-21) zijn volgende tegenstander. Vorig jaar was die ronde nog het eindstation voor Alcaraz.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Medvedev rekent af met Griekspoor-beul

Medvedev, de mondiale nummer drie, rekende in vier sets af met Fucsovics (ATP-67). De Hongaar was in de eerste ronde nog te sterk voor de nummer één van Nederland, Tallon Griekspoor. Fucsovics won de laatste ontmoeting met Medvedev op Roland Garros in 2020.

Fucsovic leek even op weg naar een verrassing door de eerste set te pakken, maar uiteindelijk trok de Rus de overige sets naar zich toe: 3-6, 6-3, 6-4 en 6-4. Met het bereiken van de vierde ronde herhaalt Medvedev zijn beste prestatie op Wimbledon van 2021. Vorig jaar was de 27-jarige tennisser niet welkom op het grastoernooi, door de Russische inval in Oekraïne.

Stéfanos Tsitsipás (ATP-5) gaf zijn zege op publiekslieveling Andy Murray van vrijdag een goed vervolg tegen Laslo Djere. De Griek was een maatje te groot voor de 28-jarige Serviër en won in drie sets: 4-6, 6-7 (2) en 4-6. Na iets meer dan twee uur had Tsitsipás de klus geklaard.

Sabalenka en Kvitova bereiken volgende ronde

Bij de vrouwen had Aryna Sabalenka zaterdag geen moeite met de Russische Anna Bilonkova (ATP-40). De nummer twee van de wereld rekende in twee sets af met haar tegenstander: 2-6 en 3-6. Petra Kvitova, de nummer negen van de ATP-ranglijst, won haar partij in twee sets van Natalija Stevanovic, de nummer 225 van de wereld.

De Servische verraste door voor het eerst in haar carrière de derde ronde van een Grand Slam-toernooi te halen. Voor die prestaties ontving ze eerder felicitaties van Novak Djokovic.

De derde ronde bleek het eindstation voor Stevanovic. Ze moest na een spannende tweede set haar meerdere erkennen in tweevoudig Wimbledon-winnares Kvitova: 3-6 en 5-7.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.