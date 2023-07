Swiatek evenaart haar beste Wimbledon-prestatie, ook Sabalenka door

Iga Swiatek heeft vrijdag ten koste van Petra Martic de vierde ronde van Wimbledon bereikt, een evenaring van haar beste prestatie in Londen. Ook Aryna Sabalenka bereikte ondanks setverlies de volgende ronde.

Vervolgens was het Martic (WTA-29) die er niet in slaagde haar eigen opslagbeurten binnen te halen. De 22-jarige Swiatek kon profiteren en haalde na veertig minuten de set binnen.

Uiteindelijk was het op het vierde matchpoint raak voor Swiatek. Daarmee evenaart ze haar prestatie van 2021, toen ze in de vierde ronde werd uitgeschakeld door Ons Jabeur. Zondag treft Swiatek de Zwitserse Belinda Bencic.

Sabalenka was niet efficiënt op haar breekpunten. Gracheva (WTA-41) was dat juist wel en had zo na een half uur een 1-0-voorsprong in sets.