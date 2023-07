Van de Zandschulp wijt Wimbledon-exit niet aan gekke service: 'Wéér matige start'

Botic van de Zandschulp kreeg vrijdag bij zijn uitschakeling op Wimbledon enkele ongebruikelijke services te verwerken. Toch keek de nummer 44 van de wereld vooral naar zijn eigen prestaties. "Geen idee waarom ik zo matig begon."

De 27-jarige Van de Zandschulp begon op het Londense gras belabberd aan zijn tweederondepartij tegen Alejandro Davidovich Fokina. In een vloek en een zucht trok de Spaanse nummer 34 van de wereldranglijst de eerste set naar zich toe.

"Het was wisselvallig", luidde na afloop de analyse van Van de Zandschulp. "Ik begon wéér matig, zoals de afgelopen tijd wel vaker is gebeurd. Maar daarna speelde ik anderhalve set goed en in de derde set liet ik een aantal kansen liggen in servicegames van hem. In de vierde set was het niet goed genoeg."

Daardoor stapte Davidovich Fokina als winnaar van de baan: 6-1, 2-6, 6-4 en 6-3. Ondertussen zocht Van de Zandschulp naar een verklaring voor zijn dramatische begin. "Ik heb geen idee. Als ik dat had geweten, dan had ik het wel anders aangepakt. Volgens mij is het geen kwestie van een slechte warming-up. Toen ging het nog prima."

Met de uitschakeling van Van de Zandschulp zijn alle Nederlandse enkelspelers klaar op Wimbledon. Tallon Griekspoor en Gijs Brouwer werden in de eerste ronde uitgeschakeld. Van de Nederlandse vrouwen wist niemand zich te kwalificeren voor het Grand Slam-toernooi.

Geen moeite met opvallende service

Van de Zandschulp zocht geen verklaring in de onderhandse services waarmee Davidovich Fokina hem enkele keren overrompelde. Dat gebeurde vaak op momenten dat de Veenendaler nog niet klaarstond om de opslag te ontvangen.

"Ik vond het prima dat hij onderhandse services sloeg; dat heeft hij vaker tegen me gedaan", zei Van de Zandschulp. "Het ging mij erom dat ik twee keer niet stond op te letten en te laat was. Hij doet het vooral op belangrijke momenten."

Tijdens de wedstrijd ging Van de Zandschulp hierover de discussie aan met de umpire. "Hij vond dat ik niet mocht rennen, maar dat is volgens mij een natuurlijke reactie als je de bal ziet aankomen. Die regel kende ik niet", stelde Van de Zandschulp.