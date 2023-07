Thuisfavoriet Murray strandt in tweede ronde Wimbledon na thriller tegen Tsitsipás

Andy Murray heeft vrijdag niet kunnen doordringen tot de derde ronde van Wimbledon. De tweevoudig winnaar ging in een spannende vijfsetter tegen de Griek Stéfanos Tsitsipás onderuit: 6-7 (3), 7-6 (2), 6-4, 6-7 (3) en 4-6.

Het eerste deel van de wedstrijd werd op donderdagavond al gespeeld. Onder support van het Britse publiek speelde Murray sterk en keek hij bij het ingaan van de avondklok naar een 2-1 voorsprong in sets.

Een nacht rust deed de 24-jarige Tsitsipás duidelijk goed. In de vierde set ging het lang gelijk op, maar was het de nummer vijf van de wereld die in de tiebreak de overhand had.

In de beslissende vijfde set verloor de 36-jarige Murray al vroeg zijn opslagbeurt, waarna Tsitsipás kon uitlopen. Ondanks de steun van het publiek kon Murray de naderende wedstrijdpunten niet meer voorkomen. Tsitsipás sloeg uiteindelijk na bijna vijf uur spelen toe op het derde matchpoint.

Murray schreef het Grand Slam-toernooi in 2013 en 2016 op zijn naam, maar kon de afgelopen jaren geen indruk maken. Na een heupoperatie is hij weer op de weg terug. De nummer veertig van de wereld won in aanloop naar Wimbledon twee Challenger-toernooien op gras.

Carlos Alcaraz was een maatje te groot voor Alexandre Muller. Foto: Getty Images

Alcaraz probleemloos door

Carlos Alcaraz rekende in zijn tweederondepartij eenvoudig af met de Fransman Alexandre Muller (ATP-84). Na 2,5 uur spelen verzekerde Alcaraz zich van een plek in de derde ronde: 6-4, 7-6 (2) en 6-3. In de volgende ronde treft de nummer één van de wereld de Chileen Nicolas Jarry.

De twintigjarige Alcaraz is bezig aan een uitstekend grasseizoen. Een week geleden won hij op Queen's het eerste grastoernooi uit zijn carrière. De Spanjaard aast in Londen op zijn tweede Grand Slam-titel.