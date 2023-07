Wisselvallige Van de Zandschulp is dag na vijfsetter alsnog klaar op Wimbledon

Botic van de Zandschulp heeft zijn gewonnen vijfsetter op Wimbledon een dag later geen goed vervolg kunnen geven. De Nederlander moest vrijdag in vier sets zijn meerdere erkennen in de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina.

Van de Zandschulp kwam er in de beginfase niet aan te pas. De nummer 44 van de wereld oogde net als in in zijn eerste ronde onzeker en moest de eerste set al na 25 minuten aan Davidovich Fokina (ATP-34) laten.

In het tweede bedrijf leek er een andere tennisser op het veld te staan. De 27-jarige Van de Zandschulp produceerde fabelachtige slagen en trok de wedstrijd volledig naar zich toe. Na een uur spelen stond het 1-1 in sets.

Het goede spel was van korte duur. In de derde set waren de rollen omgedraaid en verloor Van de Zandschulp direct zijn service. Davidovich Fokina zorgde voor frustratie bij de Veenendaler door een aantal keer een onderhandse service te slaan. De 24-jarige Spanjaard speelde de set vervolgens simpel uit.

Davidovich Fokina zette deze lijn in de vierde set door en sloeg op de service van Van de Zandschulp toe. De Nederlander werkte nog knap drie wedstrijdpunten weg, maar na bijna drie uur spelen benutte Davidovich Fokina zijn vierde matchpoint: 6-1, 2-6, 6-4, 6-3.

Geen Nederlanders meer op Wimbledon

Donderdag doorbrak Van de Zandschulp met zijn zege op de Chinees Zhang Zhizhen nog een slechte reeks. Het was voor de nummer 44 van de wereld zijn eerste zege sinds 22 april en bovendien zijn eerste zege sinds hij samenwerkt met coach Sven Groeneveld.

Vorig jaar haalde Van de Zandschulp nog de vierde ronde op Wimbledon. Hij verloor toen bij de laatste zestien van Rafael Nadal.

Van de Zandschulp was de enige Nederlander die nog actief was in het enkelspel. Tallon Griekspoor en Gijs Brouwer verloren beiden in de openingsronde.