Van de Zandschulp wint eindelijk weer en gaat na vijfsetter door op Wimbledon

Botic van de Zandschulp heeft donderdag op Wimbledon eindelijk weer eens de tweede ronde van een toernooi bereikt. De Nederlander won zijn openingspartij na een vijfsetter van de Chinees Zhizhen Zhang: 2-6, 7-6 (3), 7-6 (6), 3-6 en 6-2.

Voor Van de Zandschulp komt er met de overwinning op het gras van Wimbledon een einde aan een matige reeks. Voor de nummer 44 van de wereld was het zijn eerste zege sinds 22 april en bovendien zijn eerste zege sinds de samenwerking met coach Sven Groeneveld.

Tegen Zhang ging het met pieken en dalen voor Van de Zandschulp, die in de beslissende set al snel een 3-0-voorsprong pakte. Zhang deed met de 3-1 en de 4-2 wat terug, maar liet zich niet van de wijs brengen. Hij besliste de partij na exact 4 uur en 4 minuten.

Van de Zandschulp bereikte in april nog de finale van het ATP-toernooi van München en verloor vervolgens vijf keer in de eerste ronde. Hij werd ook gehinderd door een voetblessure, die hem dwong tot een afmelding voor het grastoernooi van Rosmalen.

Met het bereiken van de tweede ronde komt Van de Zandschulp bovendien verder dan Tallon Griekspoor, die in tegenstelling tot zijn landgenoot juist met enorm veel vertrouwen naar Londen was afgereisd. Griekspoor stelde woensdag teleur met een uitschakeling in de eerste ronde.