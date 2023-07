Griekspoor voelde druk op Wimbledon: 'Misschien ging het allemaal iets té goed'

Tallon Griekspoor kan wel wat redenen aanwijzen voor zijn teleurstellende nederlaag tegen Márton Fucsovics in de eerste ronde van Wimbledon. Toch keek de kopman van het Nederlandse tennis vooral naar zichzelf.

"Het was een moeilijke wedstrijd en ik heb er geen moment echt in gezeten", analyseerde Griekspoor tegen ANP. "Ik liep gewoon achter de feiten aan."

Griekspoor en Fucsovics waren dinsdag begonnen aan hun partij. Toen de Hongaar één set en één break voorstond, werd de wedstrijd onderbroken vanwege regenval. Griekspoor bleek zich bij de hervatting op woensdag niet op te kunnen richten. Fucsovics won uiteindelijk in drie klinische sets: 6-4, 6-2 en 6-4.

Dat was een flinke tegenvaller voor de 27-jarige Griekspoor, die dit seizoen in topvorm verkeerde en al twee ATP-toernooien won. Onlangs was hij nog de beste op het gras van Rosmalen, waardoor hij op Wimbledon voor het eerst in zijn loopbaan als geplaatste speler aan een Grand Slam begon.

"Misschien ging het allemaal wel iets té goed en verwachtte ik daarom te veel van mezelf", zei Griekspoor, die 31e op de wereldranglijst staat. "De afgelopen weken viel het allemaal mijn kant op en dat was nu niet het geval."

"Ik werd nu ineens als een dark horse opgeschreven en las al dat ik in de derde ronde tegen Daniil Medvedev zou gaan spelen. Daar ontkom je niet aan. Ik zit zelf ook op sociale media. Meer dan ik eigenlijk hoor te doen. Het is alleen maar positief dat er meer naar me gekeken wordt, maar dat is wel nieuw voor mij. Vier weken geleden keek niemand naar me om op gras."

Schema op de schop

Toch kon Griekspoor het niet laten om op zijn loting te wijzen. Hij had het beter kunnen treffen dan Fucsovics (ATP-69). "Als ik vijf spelers had moeten opnoemen die ik als geplaatste speler wilde ontlopen, dan is hij er eentje van. Hij heeft het zelfde soort spelletje en doet het altijd goed op gras."

Ook in het heilige gras van Wimbledon zag Griekspoor een oorzaak. "De baan was megatraag, omdat het zo koud was. Daardoor speelde de baan heel anders dan de banen eerder in het grasseizoen, toen het telkens 27, 28 graden was. Warmte zorgt voor snellere banen en die hebben me enorm geholpen", aldus Griekspoor, die na zijn titel in Rosmalen de laatste acht op het toernooi van Halle bereikte.

Griekspoor heeft nu even behoefte aan rust en gooit zijn schema om. "Ik zou weer op gravel gaan spelen, in Bastad en Hamburg. Maar ik speel nu pas weer in Washington, op hardcourt, en heb dus ruim drie weken geen toernooien. Ik ga een week tot tien dagen op vakantie en dat heb ik ook wel nodig om mezelf op te laden."