Sof voor Tallon Griekspoor op Wimbledon door uitschakeling in eerste ronde

Tallon Griekspoor is woensdag in de eerste ronde uitgeschakeld op Wimbledon. De kopman van het Nederlandse tennis stelde flink teleur door een kansloze nederlaag tegen Márton Fucsovics: 6-4, 6-2 en 6-4.

De partij tussen Griekspoor en zijn Hongaarse tegenstander was een dag eerder van start gegaan, maar werd onderbroken vanwege regenval. De Nederlandse nummer 31 van de wereld keek al tegen een set achterstand aan toen de wedstrijd woensdag hervat werd.

Griekspoor bleek het tij niet te kunnen keren en leverde ook de tweede set in. In het derde bedrijf ging het tot 4-4 gelijk op, maar toen werd de 27-jarige Noord-Hollander gebroken en was het pleit beslecht. Fucsovics (ATP-69) sloeg op zijn eerste matchpoint toe.

De nederlaag is een fikse teleurstelling voor Griekspoor, die verder aan een sterk seizoen bezig is. Hij won dit jaar twee ATP-toernooien, waaronder onlangs in Rosmalen. Dat leverde hem op Wimbledon voor het eerst in zijn leven een geplaatste status voor een Grand Slam-toernooi op.

Van de overtuiging waarmee Griekspoor zich in Rosmalen naar de titel sloeg, was in Londen weinig te bespeuren. De Nederlander speelde slordig en was zichtbaar ontevreden met zichzelf. Hij noteerde 41 onnodige fouten, tegenover 19 voor Fucsovics.