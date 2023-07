Djokovic boekt dertigste Wimbledon-zege op rij, ook Swiatek simpel verder

Novak Djokovic heeft zich woensdag op simpele wijze geplaatst voor de derde ronde van Wimbledon. De Servische titelverdediger won in drie sets van de Australiër Jordan Thompson: 6-3, 7-6 (4) en 7-5. Bij de vrouwen was Iga Swiatek opnieuw oppermachtig.

De 36-jarige Djokovic had weinig te duchten van de zeven jaar jongere Thompson (ATP-70), die op het Libéma Open in Rosmalen de finale nog verloor van Tallon Griekspoor. De nummer twee van de wereld had in de eerste set aan één break genoeg.

De tweede set eindigde in een tiebreak, die een prooi werd voor Djokovic. De Serviër maakte het karwei in het derde bedrijf af door in de laatste servicegame van Thompson toe te slaan. De 23-voudig Grand Slam-winnaar maakte het na 2,5 uur spelen op zijn eerste matchpoint af.

Djokovic speelt in de derde ronde tegen de Argentijn Tomás Martín Etcheverry (ATP-32) of de Zwitser Stan Wawrinka (ATP-88). De twee tennissers nemen het donderdag tegen elkaar op.

Djokovic boekte tegen Thompson zijn dertigste zege op rij op Wimbledon. Zijn laatste nederlaag op het heilige gras in Londen was op 12 juli 2017. Toen moest hij in de kwartfinale vanwege een blessure opgeven tegen Tomás Berdych. Sindsdien veroverde hij vier titels op rij. De editie van 2020 ging niet door vanwege de coronapandemie.

Iga Swiatek maakte haar favorietenrol waar in de tweede ronde van Wimbledon. Foto: Getty Images

Swiatek opnieuw superieur

Bij de vrouwen won Swiatek ook haar tweede partij op Wimbledon. De Poolse nummer één van de wereld gunde de Spaanse Sara Sorribes Tormo maar twee games: 6-2 en 6-0.

De 22-jarige Swiatek had geen kind aan de vier jaar oudere Sorribes Tormo, de mondiale nummer 84. De viervoudig Grand Slam-winnares brak haar opponent in de eerste set drie keer en verloor zelf maar één keer haar eigen servicegame.

In de tweede set had Sorribes Tormo helemaal niets in te brengen. De Spaanse won slechts zeven rally's. Swiatek maakte het op haar tweede matchpoint af. De partij duurde slechts één uur en tien minuten.

Swiatek, die vrijdag nog ziek moest opgeven bij het grastoernooi in het Duitse Bad Homburg, boekte in de eerste ronde van Wimbledon ook al een simpele zege. Ze rekende toen in twee sets af met de Chinese Zhu Lin: 6-1 en 6-3.

Swiatek treft in de derde ronde de winnares van het duel tussen de Française Diane Parry en de Kroatische Petra Martic. De mondiale nummer één aast op haar eerste Wimbledon-titel. Haar beste prestatie op het Grand Slam-toernooi in Londen is de vierde ronde in 2021.