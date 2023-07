Murray genoot van steun Federer: 'Laatste keer supporterde hij nog tegen mij'

Andy Murray heeft dinsdag genoten van de aanwezigheid van Roger Federer bij zijn eersterondepartij op Wimbledon. Met een knipoog naar de Olympische Spelen van 2012 kreeg de Schot de lachers op zijn hand.

"Het was leuk dat hij nu voor mij klapte na enkele mooie slagen", zei Murray na zijn partij op het centercourt. "De laatste keer dat ik hier op het veld stond en hij aan het kijken was, was tijdens de Spelen van 2012. Hij zat toen in de box van Stanislas Wawrinka en was tegen mij."

De interviewer vroeg vervolgens wat Federer van Murray's spel vond, waarop de duimen van de Zwitser omhooggingen. Naast Federer zat ook prinses Kate Middleton in de Royal Box. "Het was ongelooflijk om in koninklijk gezelschap te vertoeven, maar ook met een tenniskoning op de tribune."

De 36-jarige Murray maakte in zijn eersterondepartij indruk door de Engelsman Ryan Peniston maar vier games te gunnen. "Naarmate de wedstrijd vorderde, speelde ik bij momenten goed tennis. Er waren goede signalen. Het is lang geleden dat ik me fysiek zo goed voelde bij de start van Wimbledon", zei hij.

Murray schreef het Grand Slam-toernooi in 2013 en 2016 op zijn naam, maar kon de afgelopen jaren geen indruk maken. Na een heupoperatie lijkt hij zijn oude spel weer gevonden te hebben. De nummer veertig van de wereld won in aanloop naar Wimbledon twee Challenger-toernooien op gras. "De laatste jaren waren uitdagend. Ik hoop dat ik fit genoeg ben en klaar ben voor een mooie reeks."

In de tweede ronde treft Murray de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP-91) of de Griek Stéfanos Tsitsipás (ATP-5).