Regen teistert Wimbledon: Van de Zandschulp en Brouwer spelen woensdag pas

Botic van de Zandschulp en Gijs Brouwer moeten nog even geduld hebben voor hun eersterondepartij op Wimbledon. Beide Nederlanders zouden dinsdag in actie komen, maar zagen dat hun partij wegens regen naar woensdag werd verplaatst.

Tallon Griekspoor-Márton Fucsovics was een van de wedstrijden die stilgelegd werden. Dat kwam Griekspoor niet slecht uit, want de Nederlander haalde niet zijn niveau en stond met 6-4 en 3-1 achter.

Vooralsnog is onduidelijk of Griekspoor zijn partij dinsdag kan afmaken. Van de Zandschulp en Brouwer weten in ieder geval al zeker dat ze zich dinsdag niet meer op de baan hoeven te melden.