Murray keert in bijzijn van Federer succesvol terug op centercourt Wimbledon

Tweevoudig Wimbledon-winnaar Andy Murray beleefde dinsdag onder toeziend oog van Roger Federer een succesvolle terugkeer op het centercourt. De Schot liet de Engelsman Ryan Peniston met 6-3, 6-0 en 6-1 kansloos. Favorieten Carlos Alcaraz en Elena Rybakina bereikten probleemloos de tweede ronde.

"Het was geweldig om terug te keren op het centercourt. De laatste jaren ben ik hier niet zo succesvol geweest, maar ik ben klaar voor een mooie reeks", zei de 36-jarige Murray na afloop.

Murray schreef Wimbledon in 2013 en 2016 op zijn naam, maar kon de afgelopen jaren geen indruk maken in Londen. Na een ingrijpende heupoperatie lijkt Murray weer op de weg terug. De nummer 40 van de wereld won in aanloop naar Wimbledon twee challenger-toernooien op gras.

Federer bekeek de hele wedstrijd vanuit de Royal Box. De achtvoudig Wimbledon-winnaar werd dinsdagmiddag geëerd op de hoofdbaan. Na afloop wendde Murray zich ook nog tot Federer. Hij noemde hem "een tennisroyal".

Roger Federer zat in de Royal Box naast prinses Catherine. Foto: Getty Images

Alcaraz zet uitstekend grasseizoen voort

Carlos Alcaraz heeft zijn uitstekende grasseizoen een goed vervolg gegeven op Wimbledon. De Spanjaard won dinsdag in de openingsronde eenvoudig van Jérémy Chardy: 6-0, 6-2 en 7-5.

De twintigjarige Alcaraz tankte vertrouwen door een week geleden op Queen's voor het eerst in zijn carrière een grastoernooi te winnen. Vorig jaar verloor hij op Wimbledon in de vierde ronde van Jannik Sinner. Dit jaar geldt de US Open-winnaar als een van de favorieten in Londen, maar dan zal hij wel moeten afrekenen met titelverdediger Novak Djokovic.

Djokovic en Alcaraz kwamen elkaar vorige maand in de halve finales van Roland Garros tegen, maar de Spanjaard haalde toen vanwege kramp niet zijn niveau. Twee dagen later pakte de Serviër zijn 23e Grand Slam-titel.

Elena Rybakina bereikte ten koste van Shelby Rogers de tweede ronde. Foto: Reuters

Titelverdedigster Rybakina komt slechte start te boven

Rybakina begon twijfelachtig aan haar wedstrijd in de eerste ronde. De Kazachse verloor de eerste set van de Amerikaanse Shelby Rogers (WTA-49), maar herpakte zich. Na een uur en drie kwartier spelen serveerde ze de wedstrijd op love uit: 4-6, 6-1 en 6-2.

De 24-jarige Rybakina kende een slechte voorbereiding op Wimbledon. De mondiale nummer drie trok zich vorige week terug voor het voorbereidingstoernooi in Eastbourne. Ze ondervond nog steeds hinder van de gevolgen van de virusinfectie die ze op Roland Garros opliep. In Parijs trok ze zich terug voorafgaand aan haar partij in de derde ronde.

"Ik voel me stukken beter en hopelijk geeft deze overwinning me weer wat meer vertrouwen", zei Rybakina na afloop. "Het was erg moeilijk voor me. Ik was erg nerveus, maar het was een geweldige sfeer onder het gesloten dak. Gelukkig heb ik er vorig jaar aan kunnen wennen om voor de Royal Box te spelen."