Vijfvoudig winnares Venus Williams verliest op Wimbledon, ook Gauff al klaar

Venus Williams is er maandag niet in geslaagd de tweede ronde van Wimbledon te bereiken. De Amerikaanse verloor van de Oekraïense Elina Svitolina: 4-6 en 3-6. Coco Gauff werd verrassend uitgeschakeld, terwijl Iga Swiatek simpel de tweede ronde bereikte.

De 43-jarige Williams, die net als een Svitolina een wildcard kreeg voor Wimbledon, had vanaf het begin van de partij fysiek ongemak. Haar knie was ingepakt en ze strompelde bij vlagen over de baan. Na een kwartier kwam de vijfvoudig Wimbledon-winnares bovendien ten val. Na een korte onderbreking kon ze verder.

De vijftien jaar jongere Svitolina had over de hele wedstrijd het betere van het spel en kon bij een 4-5-stand de eerste set uitserveren. De pupil van Raemon Sluiter werkte twee breakpoints weg en maakte het af.

De tweede set werd gekenmerkt door lange games. Williams liet bij vlagen prachtig tennis zien, maar het was niet genoeg tegen Svitolina. De nummer 76 van de wereld benutte na anderhalf uur haar eerste matchpoint.

In de volgende ronde treft Svitolina de Belgische Elise Mertens. De nummer 28 van de wereld rekende in twee sets af met de Slowaakse Viktória Hruncáková: 7-6 (2) en 6-2.

Svitolina ontbrak vorig jaar op Wimbledon wegens zwangerschap. In 2019 behaalde ze de halve finales in Londen, haar beste prestatie op Wimbledon. Vorige maand haalde Svitolina nog de kwartfinales op Roland Garros.

Coco Gauff werd verrassend uitgeschakeld door haar landgenote Sofia Kenin. Foto: Getty Images

Gauff verrassend uitgeschakeld, Swiatek met gemak door

Voor Gauff is Wimbledon al voorbij. De nummer zeven van de wereld werd uitgeschakeld door qualifier Sofia Kenin (WTA-128): 6-4, 4-6 en 6-2.

Vier jaar geleden baarde Gauff nog opzien door als vijftienjarige de vierde ronde te halen. Die prestatie evenaarde de Amerikaanse in 2021. Vorig jaar haalde Gauff de finale van Roland Garros.

Kenin stond enkele jaren geleden nog vierde op de wereldranglijst. In 2020 won de Amerikaanse de Australian Open en was ze finaliste op Roland Garros, maar door blessureleed is ze afgezakt naar de 128e plaats op de WTA-ranglijst. In de tweede ronde neemt ze het op tegen de Chinese Wang Xiyu.

Topfavoriete Swiatek begon goed op Wimbledon. De 22-jarige Poolse, die vrijdag nog ziek moest opgeven bij het grastoernooi in het Duitse Bad Homburg, rekende in de eerste ronde moeiteloos af met de Chinese Zhu Lin: 6-1 en 6-3.

In de volgende ronde treft Swiatek de Spaanse Sara Sorribes Tormo. De nummer één van de wereld aast in Londen op haar eerste Wimbledon-titel. Haar beste prestatie op het Grand Slam-toernooi in Londen is de vierde ronde in 2021.