Swiatek neemt met vliegende start op Wimbledon vraagtekens over fitheid weg

Iga Swiatek is maandag fit begonnen aan Wimbledon. De Poolse, die vrijdag nog ziek moest opgeven in het Duitse Bad Homburg, rekende in de eerste ronde moeiteloos af met de Chinese Zhu Lin: 6-1 en 6-3.

Swiatek begon nog twijfelachtig aan de wedstrijd door in haar eerste servicegame direct een breakpoint weg te geven. De nummer één van de wereld liet zich niet gek maken en trok de game alsnog naar zich toe.

In het vervolg van de set liet de 22-jarige Swiatek geen twijfel meer over haar vorm bestaan, door op love een break te pakken en na een ruim half uur de set uit te serveren.

Lin (WTA-34) bood in de tweede set in beter partij, maar ze kon het Swiatek niet lastig genoeg maken. Ook een regenonderbreking van twintig minuten kon de viervoudig Grand Slam-winnares niet uit haar ritme halen. Na bijna anderhalf uur maakte ze het karwei op haar eerste matchpoint af.

In de volgende ronde treft Swiatek de Italiaanse Martina Trevisan of de Spaanse Sara Sorribes Tormo.