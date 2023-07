Verliezend finalist Kyrgios meldt zich op de valreep af voor Wimbledon

Nick Kyrgios heeft zich zondag op de valreep afgemeld voor Wimbledon. De verliezend finalist van vorig jaar heeft te veel last van een polsblessure.

"Op Mallorca ondervond ik last van mijn pols. Na een scan is gebleken dat ik een scheurtje in een gewrichtsband heb", laat Kyrgios weten. "Ik heb alles geprobeerd om mezelf klaar te stomen voor Wimbledon. Het is een ontgoocheling dat ik niet meer voldoende tijd had."