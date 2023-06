Griekspoor, Van de Zandschulp én Brouwer spelen dinsdag op Wimbledon

De drie Nederlandse tennissers die meedoen aan Wimbledon komen allemaal dinsdag in actie in de eerste ronde. Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Gijs Brouwer zitten in de bovenste helft van het speelschema.

Eerder op vrijdag werd duidelijk dat de drie Nederlander geen makkelijke loting hebben. Griekspoor treft met Márton Fucsovics de kwartfinalist van 2021 en qualifier Brouwer speelt tegen Alexander Zverev, de voormalig nummer twee van de wereld.

Van de Zandschulp staat als nummer 42 van de wereld tegenover de Chinees Zhang Zhizhen, die de 54e plek op de mondiale ranglijst bezet. De Veenendaler kende een slechte voorbereiding met zes nederlagen op rij.

Vooral rond Griekspoor zijn er verwachtingen. De 26-jarige Haarlemmer toonde vorm door onder meer het toernooi van Rosmalen te winnen. Hij heeft op Wimbledon voor het eerst een geplaatste status op een Grand Slam-toernooi.

Novak Djokovic komt maandag in actie. De titelverdediger en 23-voudig Grand Slam-winnaar speelt tegen de Argentijn Pedro Cachín. Nummer één van de wereld Carlos Alcaraz treft Jérémy Chardy uit Frankrijk.