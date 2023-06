Voormalig nummer één Wozniacki (32) kondigt rentree aan als tennisster

Caroline Wozniacki gaat haar rentree maken als tennisster. De 32-jarige voormalige nummer één van de wereld nam ruim drie jaar geleden afscheid.

"Ik ben moeder geworden en heb nu twee prachtige kinderen waar ik zo dankbaar voor ben. Maar ik heb nog steeds doelen die ik wil bereiken", schrijft Wozniacki op Instagram. "Ik wil mijn kinderen laten zien dat je je dromen kunt najagen, ongeacht je leeftijd of rol. We hebben als gezin besloten dat het tijd is. Ik kom terug om te spelen en ik kan niet wachten!"

Enkele uren na de aankondiging van haar rentree kreeg Wozniacki al een wildcard voor de US Open. In New York was ze in 2009 en 2014 verliezend finalist. Ze wil begin augustus bij het WTA-toernooi in Montreal terugkeren op de tennisbaan.

Wozniacki staat te boek als een van de beste tennisster van het vorige decennium. In oktober 2010 werd de destijds twintigjarige Deense al de nummer één van de wereld en in totaal voerde ze 71 weken de ranglijst aan. Ze veroverde dertig WTA-titels, maar een Grand Slam-titel bleef lang uit.

Na twee verloren US Open-finales (2009 en 2014) pakte ze in 2018 op de Australian Open haar eerste eindzege op een Grand Slam-toernooi en het bleef bij die ene titel. Op de Australian Open van 2020 speelde ze de laatste partijen van haar carrière.

Bij haar afscheid sprak Wozniacki over haar wens om een gezin te stichten met haar echtgenoot David Lee. In juni 2021 werd dochter Olivia geboren en in oktober 2022 volgde zoon James. Het is niet duidelijk wanneer ze haar rentree gaat maken.

Caroline Wozniacki in 2018 na haar eindzege op de Australian Open. Ze versloeg Simona Halep in de finale. Foto: Getty Images

Ook Kerber kondigt comeback aan

Afgelopen zondag kondigde Angelique Kerber al haar comeback aan. De 35-jarige Duitse, die drie Grand Slam-titels achter haar naam heeft staan, was eerder eveneens de nummer één van de wereld.