Brouwer maakt Wimbledon-debuut na fraaie zegereeks in kwalificatietoernooi

Gijs Brouwer maakt volgende week zijn debuut op Wimbledon. De nummer 153 van de wereld bereikte donderdag het Grand Slam-toernooi in Londen door de laatste ronde van het kwalificatietoernooi te overleven.

De 27-jarige Brouwer was in de derde kwalificatieronde in drie sets te sterk voor de Fin Otto Virtanen. De Nederlander maakte indruk tegen de nummer 130 van de wereld, die hij in anderhalf uur versloeg: 6-4, 6-2 en 6-4.

De in het Amerikaanse Houston geboren Brouwer bereikt voor de tweede keer in zijn tennisloopbaan het hoofdtoernooi van een Grand Slam. Vorig jaar bereikte hij de tweede ronde van de US Open, waarin hij werd verslagen door de Italiaan Lorenzo Musetti (ATP-15).

Naast Brouwer komen Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp ook in actie op het grastoernooi in Londen. Griekspoor is voor het eerst een geplaatste speler op een Grand Slam-toernooi. De Haarlemmer vindt zijn naam terug op nummer 29 van de plaatsingslijst. De loting voor het hoofdtoernooi wordt vrijdag bekendgemaakt.

Bij de vrouwen doet er voor het eerst sinds 2014 geen Nederlandse tennisster mee aan het prestigieuze grastoernooi. Arantxa Rus werd woensdag als laatste kanshebber uitgeschakeld in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi. Voor Bibiane Schoofs, Lesley Pattinama-Kerkhove en Arianne Hartono was de eerste kwalificatieronde het eindstation.