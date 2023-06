Voor het eerst sinds 2014 geen Nederlandse tennisster op Wimbledon

Er doet voor het eerst sinds 2014 geen Nederlandse vrouw mee aan het hoofdtoernooi van Wimbledon. Arantxa Rus werd woensdag als laatste kanshebber uitgeschakeld in het kwalificatietoernooi.

De 32-jarige Rus ging in drie sets onderuit tegen de Canadese Carol Zhao: 6-3, 4-6 en 2-6. Eerder werden ook Bibiane Schoofs, Lesley Pattinama-Kerkhove en Arianne Hartono uitgeschakeld in het kwalificatietoernooi op het Londense gras.

Daardoor doet er voor het eerst sinds 2014 geen Nederlandse vrouw mee aan Wimbledon. Rus werd negen jaar geleden ook al in het kwalificatietoernooi uitgeschakeld, net als onder anderen Kiki Bertens. Sinds Bertens gestopt is, geldt Rus als de kopvrouw van het Nederlandse tennis. Ze staat 85e op de wereldranglijst.

Het is momenteel beter gesteld met het Nederlandse mannentennis. Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp zijn rechtstreeks toegelaten tot Wimbledon. Griekspoor is voor het eerst een geplaatste speler op een Grand Slam-toernooi. De Haarlemmer vindt zijn naam terug op nummer 29 van de plaatsingslijst.

Er kan zelfs een derde mannelijke deelnemer aan toegevoegd worden. Gijs Brouwer is nog één zege verwijderd van zijn Wimbledon-debuut. In de tweede ronde van het kwalificatietoernooi was hij woensdag in twee sets te sterk voor de Oostenrijker Jurij Rodionov. Voor Jesper de Jong was die ronde het eindstation.