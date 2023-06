Brouwer stap dichter bij Wimbledon-debuut, De Jong uitgeschakeld

Gijs Brouwer is nog één zege verwijderd van zijn Wimbledon-debuut. In de tweede ronde van het kwalificatietoernooi in Londen was hij in twee sets te sterk voor de Oostenrijker Jurij Rodionov. Voor Jesper de Jong was die ronde het eindstation.

De 27-jarige Brouwer won na een uur en acht minuten met 7-5 en 6-3 van de nummer 118 van de wereld. De Nederlandse nummer 153 van de wereld neemt het in de derde en laatste ronde op tegen de Fin Otto Virtanen (ATP-130).

Brouwer kan voor de tweede keer het hoofdtoernooi halen van een Grand Slam. Vorig jaar bereikte hij de tweede ronde van de US Open, waarin hij werd verslagen door de Italiaan Lorenzo Musetti.

De Jong ging later op de dag in twee sets onderuit tegen de Amerikaan Aleksandar Kovacevic (ATP-130): 7-5 en 6-4. De 23-jarige nummer 176 van de wereld wacht nog altijd op zijn Grand Slam-debuut.

Bij de vrouwen maakt Arantxa Rus nog kans op een plek in het hoofdtoernooi. De nummer 85 van de wereld neemt het later op de dag op tegen Carol Zhao, die 81 plekken lager staat op de WTA-ranglijst.