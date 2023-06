Griekspoor beleeft primeur met geplaatste status op Wimbledon

Tallon Griekspoor is volgende week op Wimbledon de nummer 29 van de plaatsingslijst. Het is de eerste keer in zijn tennisloopbaan dat hij een beschermde status heeft op een Grand Slam-toernooi.

Griekspoor heeft zijn plek op de plaatsingslijst te danken aan zijn recente goede prestaties op gras. Hij won het toernooi van Rosmalen en kwam in Halle tot de kwartfinales.

De Nederlander is momenteel de nummer 31 van de wereldranglijst. Door het wegvallen van de Rus Karen Khachanov en de Spanjaard Pablo Carreño Busta schuift hij op de plaatsingslijst van Wimbledon wat op.

Zijn geplaatste status betekent voor de 26-jarige Griekspoor onder meer dat hij pas een speler uit de top vier kan tegenkomen als hij de laatste 32 haalt op het heilige gras van Londen.

In tegenstelling tot Griekspoor heeft landgenoot Botic van de Zandschulp geen geplaatste status in Londen. Hij verloor dinsdag in Eastbourne voor de zesde keer op rij en is de mondiale nummer 42.