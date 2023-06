Van de Zandschulp met zes opeenvolgende nederlagen naar Wimbledon

Botic van de Zandschulp heeft dinsdag in het Britse Eastbourne voor de zesde keer op rij verloren. De als negende geplaatste Nederlander was in de openingsronde niet opgewassen tegen de Zweed Mikael Ymer. Het was zijn laatste partij voor Wimbledon.

Van de Zandschulp (ATP-42) begon nog goed door de openingsset te pakken, maar moest daarna toch zijn meerdere erkennen in Ymer. Het werd 6-3, 4-6 en 6-2 voor de mondiale nummer 61 uit Zweden. De partij duurde ruim twee uur.

Eerder dit jaar had Van de Zandschulp op het hardcourt van Dubai nog wél van Ymer gewonnen. Toen waren de rollen omgedraaid: onze landgenoot won twee sets op rij nadat hij de openingsset had verloren.

In Eastbourne speelde Van de Zandschulp zijn tweede graspartij van 2023. Een week geleden begon hij zijn grasseizoen met een nederlaag op Queen's. Hij kon daar in de eerste ronde niet stunten tegen de Amerikaan Frances Tiafoe.

Van de Zandschulp won sinds 22 april niet meer

Die partij betekende voor Van de Zandschulp zijn rentree na een voetblessure. Door die kwetsuur moest de 27-jarige Nederlander onder meer het grastoernooi van Rosmalen overslaan.

Vóór zijn blessure was Van de Zandschulp al aan een tegenvallende reeks bezig. Hij ging in München, Madrid, Rome én op Roland Garros direct onderuit. Daarna volgden dus zijn nederlaag op Queen's en in Eastbourne.