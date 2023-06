Rus na zege op Snigur stap dichter bij zevende Wimbledon-deelname

Arantxa Rus heeft dinsdag haar eerste partij in de kwalificatie voor Wimbledon gewonnen. In ruim anderhalf uur rekende ze af met de Oekraïense Daria Snigur: 7-6 (1) en 6-4. Bibiane Schoofs, Lesley Pattinama Kerkhove en Arianne Hartono werden uitgeschakeld.

De partij tussen Rus (WTA-85) en Snigur (WTA-151) werd gekenmerkt door serviceverlies. In de eerste set verloren beide speelsters maar liefst drie keer hun opslagbeurt. In de tiebreak was de 32-jarige Nederlandse een stuk sterker.

In het tweede bedrijf kwam Rus via een break vroeg op voorsprong. Bij een stand van 5-4 kon ze de wedstrijd uitserveren. Ze liet haar 21-jarige opponente nog op breakpoint komen, maar sloeg uiteindelijk toe op haar vierde matchpoint.

In de volgende ronde wacht Rus een confrontatie met Emily Appleton of Carol Zhao. Rus is nog twee overwinningen verwijderd van haar zevende Wimbledon-deelname. Haar beste prestatie op het gras van Londen is de derde ronde in 2012.

Schoofs en Pattinama Kerkhove slaagden er niet in hun partij te winnen. De Chinese Yuan Yue was in twee sets te sterk voor Schoofs. Pattinama Kerkhove moest in drie sets haar meerdere erkennen in de Amerikaanse Kayla Day. Hartono kon niet winnen van de Belgische Yanina Wickmayer.