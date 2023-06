Brouwer en De Jong zetten eerste stap naar Wimbledon-debuut

Gijs Brouwer en Jesper de Jong zijn nog maar twee zeges verwijderd van hun debuut op Wimbledon. De Nederlandse tennissers wonnen maandag in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi in Londen. Voor Jelle Sels viel het doek in de eerste kwalificatieronde van het grastoernooi.

De 27-jarige Brouwer rekende in de eerste kwalificatieronde af met de Brit Luca Pow, die met een wildcard deelnam aan het kwalificatietoernooi: 6-3 en 6-1. In slechts 49 minuten walste de nummer 153 van de wereld over de achttienjarige Brit heen.

De Jong (ATP-176) won in twee sets van de Taiwanees Hsu Yu-hsiou: 6-3 en 6-2. Vorig jaar werd de 23-jarige Haarlemmer nog in de eerste kwalificatieronde van het Grand Slam-toernooi in Londen uitgeschakeld.

Sels (ATP-166) ging later op de dag in twee sets onderuit tegen de Braziliaan Thiago Seyboth Wild (ATP-130). Hij verraste op Roland Garros door in de openingsronde de Rus Daniil Medvedev uit te schakelen.