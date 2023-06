Alcaraz herovert nummer 1-positie met eerste toernooizege op gras

Carlos Alcaraz heeft zondag de nummer 1-positie op de wereldranglijst heroverd door het prestigieuze ATP-toernooi van Queen's op zijn naam te schrijven. Het is voor het eerst dat de twintigjarige Spanjaard een toernooi op gras wint.

In de finale moest Alcaraz het opnemen tegen de Australiër Alex de Minaur. In de eerste set kwam de Spanjaard nog goed weg toen De Minaur (ATP-18) twee breakkansen onbenut liet. Alcaraz was wél effectief en serveerde na een klein uur de set uit.

In de tweede set was Alcaraz opnieuw efficiënt door zijn enige breakpoint te benutten. De Spanjaard liet De Minaur niet meer terugkomen en maakte het op eigen service af: 6-4 en 6-4.

Voor Alcaraz was Queen's het eerste toernooi sinds zijn uitschakeling in de halve finales van Roland Garros tegen Djokovic. De Spanjaard ging toen mede door fysieke problemen onderuit .

Alexander Bublik won in de finale in drie sets van Andrey Rublev.

Alexander Bublik heeft een topweek in het Duitse Halle bekroond met de titel. De 26-jarige Kazach was in de finale van het grastoernooi in drie sets te sterk voor de Rus Andrey Rublev: 6-3, 3-6 en 6-3. De als derde geplaatste Rublev was in de kwartfinales nog te sterk voor Tallon Griekspoor.