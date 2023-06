Tsitsipás maakt excuses na uitspraken over 'pestkop' Kyrgios in Netflix-show

Stéfanos Tsitsipás heeft op sociale media excuses gemaakt vanwege zijn uitspraken over Nick Kyrgios na de verloren wedstrijd op Wimbledon vorig jaar. De 24-jarige Griek kreeg veel kritiek nadat de uitlatingen te zien waren in de Netflix-serie 'Break Point'.

Tsitsipás zei na de wedstrijd in de derde ronde dat Kyrgios de basketbalmentaliteit van de NBA naar het tennis had gebracht. "Ik zou dat omschrijven als een ongeschoolde benadering van tennis", zei Tsitsipás in de documentaire.

"Tennis is een sport voor heren, het draait allemaal om respect. We spelen geen basketbal. Hij probeerde me steeds uit mijn ritme te halen, onder meer door zijn handdoek in mijn bakje te leggen. Hij had nul respect voor mij", zei de huidige nummer vijf van de wereld, die Kyrgios "een pestkop" noemde.