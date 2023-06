Zegereeks Griekspoor ten einde door nederlaag tegen Rublev in Halle

Tallon Griekspoor heeft vrijdag in de kwartfinales van het grastoernooi in Halle niet kunnen stunten tegen Andrey Rublev. De als derde geplaatste Rus was in drie sets te sterk voor de Nederlander: 3-6, 6-3 en 6-4.

In de eerste set gaf de 26-jarige Griekspoor zijn Russische opponent geen schijn van kans. De geboren Haarlemmer was uiterst effectief en benutte bij een 2-3 stand zijn eerste breakpoint van de wedstrijd. Griekspoor gaf zijn voorsprong niet meer uit handen en serveerde na een klein half uur de set uit.

In het volgende bedrijf waren de rollen omgedraaid. De 25-jarige Rublev pakte een dubbele break en serveerde na een uur de set uit. In de beslissende set verloor Griekspoor direct zijn eerste servicebeurt, waarna Rublev verder uitliep.

Na anderhalf uur spelen kreeg Rublev vier matchpoints, maar Griekspoor bezweek niet onder de druk en werkte de wedstrijdpunten weg. Op eigen service maakte Rublev het karwei uiteindelijk wel af.

In de halve finales wacht Rublev een ontmoeting met Roberto Bautista Agut. De Spanjaard (ATP-23) verraste door in twee sets te winnen van de als eerste geplaatste Daniil Medvedev.

Andrey Rublev won nog nooit een ATP-titel op gras. Foto: Getty Images

Griekspoor lijkt in vorm voor Wimbledon

Griekspoor won zondag het toernooi van Rosmalen door de Australiër Jordan Thompson in de finale te verslaan. Het was zijn tweede titel op ATP-niveau na zijn toernooizege in het Indiase Pune afgelopen januari.

De Nederlander had tot zijn partij tegen Rublev zeven graswedstrijden op rij gewonnen. Daarmee lijkt hij in topvorm voor Wimbledon, dat op maandag 3 juli begint.