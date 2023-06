Griekspoor neemt in thriller revanche op Hurkacz en zet zegereeks voort in Halle

Tallon Griekspoor heeft donderdag de kwartfinales in het Duitse Halle bereikt. De geboren Haarlemmer versloeg in een spannende wedstrijd de Poolse titelverdediger Hubert Hurkacz, die op Roland Garros nog te sterk was voor de Nederlander: 6-3, 1-6 en 7-6 (8).

Griekspoor (ATP-29) sloeg in de eerste set toe bij de laatste servicegame van Hurkacz. De nummer zeventien van de wereld kwam sterk terug en won de tweede set op eenvoudige wijze.

Daarna waren de twee aan elkaar gewaagd, waardoor een tiebreak de beslissing moest brengen. Griekspoor miste daarin vier matchpoints, terwijl Hurkacz één wedstrijdpunt onbenut liet. Bij het vijfde matchpoint was het wel raak voor de kopman van het Nederlandse tennis.

Griekspoor nam met de overwinning revanche voor zijn uitschakeling op Roland Garros in mei. Toen moest de Nederlander in de tweede ronde in een zinderende vijfsetter zijn meerdere erkennen in Hurkacz. Sindsdien heeft hij zeven graswedstrijden op rij gewonnen.

Griekspoor won zondag het toernooi van Rosmalen door de Australiër Jordan Thompson in de finale te verslaan. Het was zijn tweede titel op ATP-niveau na zijn toernooizege in het Indiase Pune afgelopen januari.