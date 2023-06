Griekspoor wint twee dagen na fraaie titel in Rosmalen ook eerste partij in Halle

Tallon Griekspoor heeft het goede gevoel na zijn winst in Rosmalen meegenomen naar het ATP-toernooi in Halle. De Nederlander won zijn eerste partij op het grastoernooi overtuigend van de Spanjaard Roberto Carballés Baena: 6-2 en 7-5.

Griekspoor was afgelopen zondag nog in jubelstemming na zijn knappe eindzege op de Libéma Open, waar hij de opvolger van Tim van Rijthoven werd. Het betekende voor de 26-jarige Nederlander zijn tweede ATP-titel, nadat hij eerder dit jaar in Pune won.

Met vertrouwen begon Griekspoor aan zijn partij in het Duitse Halle. In de eerste game liet hij nog twee breakpoints liggen. Op de volgende servicebeurt van Carballés Baena maakte Griekspoor wél het verschil. Daarna trok hij de eerste set in net iets minder dan drie kwartier naar zich toe.

In het tweede gedeelte had Griekspoor het lastiger tegen de nummer 52 van de wereld. De tweede set ging meer gelijk op, tot 5-5. Toen brak Griekspoor de opslag van zijn tegenstander, om het in de volgende game af te maken.

Na zijn overwinning in Rosmalen is Griekspoor de top 30 binnengestormd en staat hij op de 29e plek van de wereldranglijst. De Nederlander neemt het in de tweede ronde in Halle op tegen de Pool Hubert Hurkacz of de Amerikaanse qualifier Christopher Eubanks.

Griekspoor is de enige Nederlander op de deelnemerslijst in Halle. Botic van de Zandschulp heeft ter voorbereiding op Wimbledon voor Queen's gekozen. Het toernooi in Halle werd vorig jaar gewonnen door Hurkacz, die dus mogelijk de volgende tegenstander van Griekspoor is.

