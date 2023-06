Herstelde Van de Zandschulp is kansloos op Queen’s, moeizame zege Alcaraz

Botic van de Zandschulp heeft dinsdag in de eerste ronde van het grastoernooi van Queen's niet voor een verrassing kunnen zorgen. De Nederlander verloor van de als vierde geplaatste Amerikaan Frances Tiafoe: 6-2 en 6-4. Carlos Alcaraz bereikte met de nodige moeite wél de tweede ronde.

Van de Zandschulp maakte zijn rentree nadat hij zich afmeldde voor het toernooi in Rosmalen. Hij kon daar niet starten omdat hij niet op tijd hersteld was van een voetblessure die hem al hinderde op Roland Garros. In Parijs werd hij in de eerste ronde uitgeschakeld.

Tegen Tiafoe, die afgelopen weekeinde het toernooi van Stuttgart won en nu de nummer tien van de wereld is, zat een zege er geen moment in. In de tweede set kon Van de Zandschulp, teruggevallen naar de 41e plek op de mondiale ranking, slechts wat meer weerstand bieden.

Het is voor de 27-jarige Van de Zandschulp het vierde toernooi op rij waarin hij al in de eerste ronde wordt uitgeschakeld. Naast zijn teleurstellende deelname aan Roland Garros was hij ook al na één partij klaar op de toernooien in Madrid en Rome.

Het grastoernooi op Queen's geldt als voorbereiding op Wimbledon, het eerstvolgende Grand Slam-toernooi dat op 3 juli begint. Vorig jaar bereikte Van de Zandschulp op Wimbledon de vierde ronde. Hij werd daarin verslagen door Rafael Nadal.

Carlos Alcaraz had het lastig in zijn eerste partij in Londen. Foto: AFP

Alcaraz wint eerste wedstrijd op gras met moeite

Ook Alcaraz wist geen verpletterende indruk te maken op het grastoernooi in Londen. De Spanjaard won na een matig begin met de nodige moeite van de Fransman Arthur Rinderknech, de nummer 83 van de wereld: 4-6, 7-5 en 7-6 (3).

Voor Alcaraz was het zijn eerste wedstrijd van het grasseizoen. Anderhalve week geleden verloor hij in de halve finale van Roland Garros van Novak Djokovic. Alcaraz kreeg kramp in die wedstrijd en kon Djokovic daarna geen weerstand meer bieden.