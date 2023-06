Oud-nummer twee van de wereld Kontaveit (27) stopt noodgedwongen met tennis

Anett Kontaveit heeft dinsdag haar afscheid als tennisster aangekondigd. De 27-jarige Estse, de voormalige nummer twee van de wereld, heeft te veel last van fysieke klachten en moet daarom stoppen.

"Na verschillende doktersbezoeken is vastgesteld dat ik lumbale discusdegeneratie in mijn rug heb", schrijft Kontaveit op Instagram. "Hierdoor kan ik niet meer volledig trainen en op een hoog niveau spelen. Daardoor is het voor mij onmogelijk om op professioneel niveau door te gaan."

Lumbale discusdegeneratie is een aandoening waarbij de tussenwervelschijven in de onderrug verslechteren. Deze schijven, die zich tussen de wervels bevinden, verliezen hun flexibiliteit en dempende werking. Dit leidt tot pijn, stijfheid en verminderde mobiliteit in de onderrug.

Kontaveit won zes WTA-toernooien, waaronder het grastoernooi van Rosmalen in 2017. Precies een jaar geleden stond ze nog tweede op de wereldranglijst. In 2020 bereikte ze de kwartfinales van de Australian Open. Dat was haar beste resultaat op een Grand Slam-toernooi. Een jaar later stond Kontaveit in de eindstrijd van de WTA Finals.

Begin deze maand kwam Kontaveit, de huidige nummer 79 van de WTA-ranglijst, nog in actie op Roland Garros. Daar kwam ze niet verder dan de eerste ronde. Volgende maand sluit ze haar tennisloopbaan af op Wimbledon.