Griekspoor bekroont opmars met nieuwe status: 'Maar ik heb grotere doelen'

Tallon Griekspoor aast na zijn glansrijke zege op het Libéma Open op meer succes. De nieuwe kopman van het Nederlandse tennis hoopt dat zijn opmars niet stopt bij twee ATP-titels. "Ik heb grotere doelen."

"Als ik win, ben ik er als eerste bij om in het meertje te duiken" beloofde Griekspoor voorafgaand aan het grastoernooi in Rosmalen. Zondag voegde hij de daad bij het woord door samen met coach Kristof Vliegen en zijn fysieke trainer Bas van Bentum het water vlak bij het centercourt te betreden.

Tijdens de finale leek een feestelijke duik nog ver weg. Griekspoor had het lastig tegen de veel lager geplaatste Australiër Jordan Thompson (ATP-103), maar kon na drie zenuwslopende sets de schaal alsnog in ontvangst nemen. "Een toernooi winnen in eigen land is echt heel bijzonder. Een droom die uitkomt", reageerde hij later op de persconferentie.

Griekspoor sluit met de triomf op het Autotron een bijzonder half jaar af. De geboren Haarlemmer begon 2023 als de mondiale nummer 95, maar is mede door de ATP-titels in Rosmalen en het Indiase Pune opgeklommen naar de 29e plek. Tussen de toernooizeges door kampte hij met blessureleed, waardoor het gravelseizoen in het water viel.

"Ik heb hard gewerkt voor deze prijs, maar twee titels in zes maanden tijd had ik niet verwacht", zei Griekspoor. "Ik blijf in mezelf geloven en de mensen om me heen geloven er ook in. Ik reis nu naar dit soort toernooien af om finales te spelen. Ik kom niet meer om maar een paar wedstrijden spelen."

Het publiek is in extase na de winst van Tallon Griekspoor. Foto: ANP

'Ik ben bezig met het grotere plaatje'

Griekspoor is door zijn overwinning op het Brabantse gras de achtste Nederlandse man met minimaal twee ATP-titels. Bovendien is hij nu de nieuwe nummer één van Nederland en heeft hij een betere ranking dan zijn Belgische coach Vliegen - de voormalig nummer 30 van de wereld - ooit gehad heeft.

"Dat is allemaal heel mooi, maar winnen in eigen land is het allermooist", zei Griekspoor. "Als klein jongetje droomde ik van het behalen van de top 100. En daarna droomde ik van de top 50. En daarna een ATP-toernooi winnen. Dat gebeurde in Pune, maar nu zijn mijn familie en vrienden aanwezig."

"Ik ben trots op mezelf. Ik kan overal wel een ATP-toernooi winnen, maar in eigen land is niet iets wat ik snel voor ogen had", zei Griekspoor, die "totaal niet" bezig is met zijn nieuwe status als beste tennisser van Nederland. "Ik ben bezig met het grotere plaatje. Daar probeer ik elke dag zo goed mogelijk aan te werken."

Griekspoor denkt dat zijn zege in Rosmalen wel ter inspiratie kan dienen voor Botic van de Zandschulp en andere landgenoten. "Als ze geloven in zichzelf en ook een omgeving hebben die in hen gelooft, kunnen ze een hoger niveau aantikken. Ik hoop dat ze zich kunnen optrekken aan mijn zege."

Beschermde status op Wimbledon? Tallon Griekspoor reist maandag door naar het Duitse Halle, waar hij deze week het volgende grastoernooi speelt. Vanaf 3 juli wacht Wimbledon, waar hij mogelijk een beschermde status krijgt. Bij een Grand Slam-toernooi ontlopen de beste 32 spelers elkaar in de eerste twee rondes.