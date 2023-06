Griekspoor overwint zenuwen in Rosmalen: 'Was de mooiste week uit mijn leven'

Tallon Griekspoor spreekt van de mooiste weken uit zijn leven nadat hij zondag het grastoernooi van Rosmalen op zijn naam schreef. Na een nerveuze start voltooide de Nederlander in eigen land een comeback tegen de Australiër Jordan Thompson: 6-7 (4), 7-6 (3) en 6-3.

"In finales is het zo moeilijk om je beste tennis te spelen", zei Griekspoor direct na afloop op het centercourt in Rosmalen. "Ik was zó nerveus en wilde zo graag winnen. Maar hij speelde zo goed. Gelukkig pakte ik 'm op mijn manier in de derde set. Ik heb er geen woorden voor."

De 26-jarige Griekspoor had veel moeite met de drie jaar oudere Thompson. Pas na de verloren openingsset kwam hij beter in de wedstrijd, al gaf de nummer 103 van de wereldranglijst weinig toe. Toen de Haarlemmer de tweede set via een zwaarbevochten tiebreak won, was het verzet bij de Australiër gebroken.

Griekspoor was het publiek erg dankbaar voor de steun. "Jullie hebben me in de tweede set er enorm doorheen getrokken. Ik kan jullie daar niet vaak genoeg voor bedanken. Dit is voor mij het allermooiste moment uit mijn loopbaan", zei de Nederlander, die eerder alleen een ATP-toernooi in India had gewonnen.

In zijn napraatje haalde Griekspoor ook zijn trainer Kristof Vliegen aan. De Belg stond als tennisser ooit dertigste op de wereldranglijst. Griekspoor, de nieuwe 29 van de wereld, is hem nu gepasseerd. Met een kwinkslag zei hij: "Ik vrees dat de rollen nu zijn omgedraaid en jij vanaf morgen naar mij mag luisteren."