Griekspoor verovert titel in Rosmalen in zinderende finale

Tallon Griekspoor heeft zondag het Libéma Open in Rosmalen op zijn naam geschreven. De geboren Haarlemmer pakte zijn tweede ATP-titel in zijn carrière door in een zinderende finale de Australiër Jordan Thompson te verslaan: 6-7 (4), 7-6 (3) en 6-3.

De 26-jarige Griekspoor verloor de eerste set via een tiebreak aan de drie jaar oudere Thompson. Het tweede bedrijf werd op dezelfde wijze een prooi voor Griekspoor. Hij had in de beslissende set aan een break genoeg om te zegevieren.

Griekspoor veroverde afgelopen januari al zijn eerste ATP-titel in het Indiase Pune. Hij is op het Autotron de opvolger van Tim van Rijthoven, die zijn titel niet kon verdedigen vanwege blessureleed.

Griekspoor is de vierde Nederlandse winnaar van het mannentoernooi in Rosmalen. Richard Krajicek (1994 en 1997) en Sjeng Schalken (2002 en 2003) waren eerder ook succesvol op het Brabantse gras.

Door zijn eindzege is Griekspoor de nieuwe nummer 29 van de wereld. Hij stond voorafgaand aan het toernooi 38e op de ranglijst. Hij passeert onder anderen Botic van de Zandschulp, die geblesseerd afhaakte voor het toernooi in Rosmalen.

Twee sets eindigen in tiebreak

Griekspoor en Thompson (ATP-103) moesten lang wachten voordat ze het volgepakte centercourt konden betreden. De vrouwenfinale werd een uur uitgesteld en twee keer onderbroken door regenval, waardoor de finale bij de mannen ruim drie uur later begon.

Griekspoor startte slecht en gaf zijn eerste game weg, maar herstelde de schade meteen. Daarna waren de twee aan elkaar gewaagd, met een tiebreak tot gevolg. Griekspoor dolf daarin mede door veel onnodige fouten het onderspit.

In de tweede set gaf zowel Griekspoor als Thompson één game weg, waardoor een tiebreak opnieuw de beslissing moest brengen. Griekspoor hield zijn zenuwen in bedwang en zorgde voor de derde en beslissende set.

Jordan Thompson bood ferm tegenstand. Foto: ANP

Griekspoor doet goede zaken voor Wimbledon

In het derde bedrijf maakte Thompson meer fouten, terwijl het niveau van Griekspoor hoog bleef. Bij een 3-2-voorsprong sloeg de publieksfavoriet toe. Na ruim 2,5 uur spelen maakte Griekspoor het bij zijn eerste matchpoint af.

Door de zege neemt Griekspoor revanche voor zijn verlies tegen Thompson afgelopen november in de kwartfinales van de Davis Cup. De Nederlander noemde de verloren partij destijds de pijnlijkste nederlaag uit zijn loopbaan.

Griekspoor is de achtste Nederlandse man die minimaal twee ATP-titels heeft gewonnen. Hij volgt het voorbeeld van Tom Okker, Krajicek, Jan Siemerink, Jacco Eltingh, Schalken, Martin Verkerk en Robin Haase.

Griekspoor maakt door zijn nieuwe positie op de wereldranglijst een goede kans op een beschermde status op Wimbledon. De beste 32 spelers ontlopen elkaar in de eerste twee rondes op een Grand Slam-toernooi. Het toernooi in Londen begint op maandag 3 juli.