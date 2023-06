Alexandrova pakt opnieuw titel in Rosmalen na meeslepende finale van drie uur

Ekaterina Alexandrova heeft zondag voor het tweede jaar op rij het Libéma Open in Rosmalen gewonnen. De Russische titelverdedigster won de door regen onderbroken finale in drie sets van haar landgenote Veronika Kudermetova: 4-6, 6-4 en 7-6 (3).

Alexandrova, de nummer 26 van de wereld, trok in de spannende tweede set aan het langste eind. De titelverdedigster brak Kudermetova (WTA-14) in de laatste game.

Alexandrova kreeg in de derde set drie matchpoints, maar kon het karwei niet afmaken. In de beslissende tiebreak had ze aan twee minibreaks wel genoeg. Na bijna drie uur spelen sleepte de als vierde geplaatste Russin haar vierde WTA-titel in het enkelspel binnen.