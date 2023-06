Griekspoor finalist in Rosmalen: 'Hoop met het publiek op een heel mooie dag'

Tallon Griekspoor is blij en trots dat hij in de finale van het Libéma Open staat. De Nederlander was zaterdag in de halve eindstrijd te sterk voor Emil Ruusuvuori en kan zondag zijn tweede ATP-titel pakken.

Griekspoor was zijn Finse tegenstander in twee sets de baas (6-4 en 7-5). In de finale wacht Jordan Thompson, de Australische nummer 103 van de wereld. Zelf bezet Griekspoor de 38e positie.

"Het was een ongelooflijke wedstrijd. Ik heb heel goed gespeeld en geserveerd. Mijn eerste break in de eerste game was heel erg lekker", keek Griekspoor bij Ziggo Sport terug op zijn gewonnen partij tegen Ruusuvuori.

"Ik heb afgelopen zondag in de training nog vreselijk op mijn kloten gehad van hem. Ik weet wat hij kan op gras; hij is een heel gevaarlijke speler. Hij is een ijskonijn en laat niks blijken."

'Ik moet met lef spelen'

De 26-jarige Griekspoor leek de tweede set te gaan verliezen; bij een 4-5-achterstand kreeg Ruusuvuori een setpunt. Met een ongelooflijke service-volley ("Mijn beste ooit") en twee aces legde de Nederlander alsnog de basis voor een overwinning.

"Ik heb deze week van mijn trainers de opdracht gekregen om met lef te spelen, wat de score ook is en op welk moment dan ook. Ik moet ervoor blijven gaan", verklaarde Griekspoor.

Met Thompson treft hij zondag een tegenstander van wie hij in december in de Davis Cup nog verloor. "Ik ben zeker uit op revanche en hoop er met het thuispubliek een heel mooie dag van te maken."