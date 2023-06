Griekspoor nog één overwinning verwijderd van toernooizege in Rosmalen

Tallon Griekspoor heeft zaterdag in de halve eindstrijd van het Libéma Open in Rosmalen afgerekend met de Fin Emil Ruusuvuori. De 26-jarige Nederlander maakte het karwei in twee sets af: 6-4 en 7-5. In de finale op zondag treft hij Jordan Thompson.

Griekspoor had een droomstart op het gras van Rosmalen. De nummer 38 wereld kwam meteen een break voor en gaf deze voorsprong niet meer uit handen. Ruusuvuori kreeg nog wel drie kansen om terug te breaken, maar Griekspoor bezweek niet onder de druk. Na drie kwartier serveerde hij de set op love uit.

In het tweede bedrijf kwam Ruusuvuori, die in de kwartfinale nog verrassend won van Jannik Sinner, beter in zijn spel. De nummer 42 van de wereld was overtuigend in zijn servicegames.

Het ging lang gelijk op, maar bij een 4-5-stand kreeg Griekspoor problemen op zijn service. Ruusuvuori kreeg een kans om de set te winnen, maar Griekspoor vocht zich terug in de game. Met twee aces achter elkaar haalde de Nederlander zijn service binnen.

In de volgende game maakte de Fin veel fouten en gaf zo een break aan Griekspoor cadeau. Op eigen service maakte hij het na anderhalf uur op love af.

Tweede finale uit loopbaan

Op zondag staat Griekspoor in de finale tegenover Thompson, de nummer 103 van de wereld. De Australiër rekende in twee sets (7-6(5) en 6-3) af met zijn landgenoot Hijikata. De 29-jarige Thompson won nog nooit een ATP-toernooi.

Het is voor Griekspoor de tweede finale uit zijn carrière. Afgelopen januari won hij in het Indiase Pune zijn eerste ATP-titel. In de eindstrijd was hij in drie sets te sterk voor Fransman Benjamin Bonzi.