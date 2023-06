Koolhof pakt weer dubbeltitel in Rosmalen, Aleksandrova wint achttiende set op rij

Wesley Koolhof heeft met zijn Britse dubbelpartner Neal Skupski het Libéma Open in Rosmalen gewonnen. Het duo versloeg zaterdag in de finale Gonzalo Escobar uit Ecuador en de Kazach Aleksandr Nedovyesov: 7-6 (1) en 6-2.

Koolhof en Skupski overleefden in de eerste set twee breakpoints en wonnen uiteindelijk via een tiebreak. In de tweede set had het duo aan twee breakpoints genoeg om de winst binnen te slepen.

Vorig jaar wonnen Koolhof en Skupski ook al de titel in Rosmalen. De nieuwe overwinning op het Brabantse gras betekent hun eerste titel van 2023. Ze verloren eerder dit jaar de finale in Barcelona en Indian Wells.

Vorig jaar veroverden Koolhof en Skupski zeven titels. Dat leverde Koolhof de eerste plaats op de wereldranglijst op. Hij moest die plek na Roland Garros afstaan aan de Amerikaan Austin Krajicek. Koolhof staat nu gedeeld tweede met Skupski.

Ekaterina Aleksandrova heeft in Rosmalen achttien sets op rij gewonnen. Foto: ANP

Titelverdedigster Aleksandrova weer naar finale

Ekaterina Aleksandrova heeft zich geplaatst voor de finale van het enkelspel bij de vrouwen. De Russische titelverdedigster rekende in twee sets af met de Belarussische Aliaksandra Sasnovich: 6-1 en 7-6 (1).

Aleksandrova, de nummer 26 van de wereld, had in de eerste set geen enkele moeite met Sasnovich (WTA-71). De 28-jarige Russin overrompelde haar één jaar oudere opponente en benutte drie breakpoints.

De tweede set was een stuk spannender. Aleksandrova verloor tot twee keer toe haar eigen game, maar brak Sasnovich telkens terug. In de beslissende tiebreak was Aleksandrova weer oppermachtig.

Het betekende de achttiende setwinst van Aleksandrova in Rosmalen op rij. Vorig jaar schreef ze het toernooi op haar naam door de laatste vier wedstrijden zonder setverlies te winnen. In de eerste ronde verloor ze alleen de eerste set tegen de Oekraïense Dayana Yastremska.