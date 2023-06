Aleksandrova wint achttiende set op rij in Rosmalen en staat weer in finale

Delen via E-mail

Ekaterina Aleksandrova heeft zaterdag de finale van het Libéma Open in Rosmalen bereikt. De Russische titelverdedigster rekende in twee sets af met de Belarussische Aliaksandra Sasnovich: 6-1 en 7-6 (1).

Aleksandrova, de nummer 26 van de wereld, had in de eerste set geen enkele moeite met Sasnovich (WTA-71). De 28-jarige Russin overrompelde haar één jaar oudere opponente en benutte drie breakpoints.

De tweede set was een stuk spannender. Aleksandrova verloor tot twee keer toe haar eigen game, maar brak Sasnovich telkens terug. In de beslissende tiebreak was Aleksandrova weer oppermachtig.