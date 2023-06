Griekspoor ziet kansen op gras: 'Run van Tim vorig jaar heeft mijn ogen geopend'

Tallon Griekspoor bereikte vrijdag ten koste van Alex de Minaur de halve finales van het Libéma Open in Rosmalen en hoop dat het daar niet bij blijft. De 26-jarige Nederlander raakte geïnspireerd na de zegetocht van Tim van Rijthoven, die het toernooi vorig jaar als nummer 205 van de wereld won.

Tot ieders verbazing schreef Van Rijthoven het toernooi van 2022 op zijn naam. De Nederlander dankte zijn deelname aan en wildcard en beleefde een droomweek. In de finale was hij te sterk voor wereldtopper Daniil Medvedev. Van Rijthoven steeg door zijn prestatie bijna honderd plekken op de wereldranglijst.

Van Rijthoven is er dit jaar vanwege een blessure niet bij. Hij heeft sinds half februari niet meer gespeeld en is op de wereldrangelijst gezakt naar plek 390. "Helaas moet hij weer opnieuw gaan beginnen, hoe lelijk dat ook voor hem is. Vorig jaar was hij de held, maar dit jaar ben je klaar en sta je weer op nul", zei Griekspoor.