Griekspoor klopt ook De Minaur en treft verrassende halvefinalist in Rosmalen

Tallon Griekspoor heeft zich vrijdag ten koste van Alex de Minaur geplaatst voor de halve finales van het Libéma Open in Rosmalen. De 26-jarige Nederlander sleepte in drie sets de overwinning binnen: 4-6, 6-3 en 6-4. Griekspoor neemt het in de halve eindstrijd op tegen Emil Ruusuvuori, die verrassend won van de als tweede geplaatste Jannik Sinner.

In de eerste set was Griekspoor (ATP-38) nog kansloos tegen de nummer achttien van de wereld. Griekspoor creëerde geen enkel breekpunt, maar moest ze wel incasseren. De Minaur maakte weinig fouten en haalde de set na een ruim half uur binnen.

De rollen werden in het tweede bedrijf omgedraaid. Griekspoor benutte bij een 2-1-stand zijn eerste breakpoint en gaf die voorsprong niet meer uit handen.

In de derde set begon Griekspoor slecht en gaf hij veel breekpunten weg, maar zijn Australische opponent verzuimde die te benutten. Even later benutte Griekspoor bij een 2-2-stand wél een breakpunt en serveerde hij na bijna twee uur spelen de wedstrijd uit.

Griekspoor reikte nog niet eerder tot de halve finales in Rosmalen. In 2017 was de eerste ronde het eindstation en vorig jaar verloor hij in de tweede ronde van Félix Auger-Aliassime.

Sinner onderuit tegen Ruusuvuori

Nadat de als eerste geplaatste Daniil Medvedev werd uitgeschakeld, was Sinner de hoogst genoteerde speler in het schema van het Libéma Open. Ruusuvuori (ATP-42) was duidelijk niet onder de indruk van de 21-jarige Italiaan en pakte al vroeg in de eerste set een break. Die voorsprong gaf hij niet meer weg.

In de tweede set was het opnieuw Sinner die moeite had zijn service te behouden. Ruusuvuori kwam op een break voorsprong en maakte het na nog geen anderhalf uur spelen op eigen service af. De 24-jarige Fin benutte zijn derde matchpoint.