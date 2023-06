Griekspoor plaatst zich voor kwartfinales in Rosmalen, Medvedev blameert zich

Tallon Griekspoor heeft zich donderdag zonder problemen geplaatst voor de kwartfinales van het Libéma Open in Rosmalen. De 26-jarige Haarlemmer was duidelijk een maatje te groot voor de Australiër Alexei Popyrin: 6-3 en 6-2. De als eerste geplaatste Daniil Medvedev werd verrassend uitgeschakeld door Adrian Mannarino: 6-4, 4-6 en 2-6.

De eerste set was nog maar negen minuten onderweg of Griekspoor had al een 3-0-voorsprong gepakt op het gras van Rosmalen. In de tweede game van de wedstrijd kreeg de Nederlander een breakkans die gelijk werd benut.

Popyrin kwam iets beter in zijn spel in de eerste set, maar Griekspoor kwam niet in de problemen. In de tweede set was het verzet van de 23-jarige tennisser uit Sydney al snel gebroken. Popyrin moest zijn eerste game direct afstaan, waarna Griekspoor eenvoudig uitliep naar een 6-2-overwinning.

De nummer 38 van de wereld haalde net als in zijn vorige partij tegen de Zweed Mikael Ymer, die hij in drie sets versloeg, een prima niveau. In de kwartfinales treft de als vierde geplaatste Australiër Alex de Minaur, die de Serviër Laslo Djere klopte: 6-1, 6-7 (5) en 6-3.

Voor Griekspoor was het duel met Popyrin, de nummer negentig van de wereld, een kans op revanche. Popyrin was bij de laatste ontmoeting de winnaar. Tijdens het Bosnische graveltoernooi Srpska Open won de Australiër met 7-6 en 7-6.

2:13 Afspelen knop Samenvatting: Griekspoor eenvoudig langs Popyrin in Rosmalen

Griekspoor de nieuwe nummer één van Nederland

Griekspoor is de enige overgebleven Nederlander in Rosmalen. Gijs Brouwer werd in de openingsronde uitgeschakeld. Titelverdediger Tim van Rijthoven en Botic van de Zandschulp moesten het Libéma Open laten schieten wegens blessures.

Door de overwinning op Popyrin klimt Griekspoor over Van de Zandschulp heen op de wereldranglijst. Hij staat nu virtueel 37e op de ranking en is daarmee de beste Nederlander. Van de Zandschulp is momenteel de mondiale nummer 40.

1:23 Afspelen knop Geweldige rally tussen Medvedev en Mannarino in Rosmalen

Mannarino stunt met zege op Medvedev

Medvedev werd verrassend uitgeschakeld door Mannarino (ATP-52). De 27-jarige Rus begon nog sterk aan de wedstrijd en mocht na een half uur serveren voor de set. De verliezend finalist van vorig jaar deed dat in stijl met een lovegame.

In de tweede set ging het lang gelijk op. Mannarino, die het toernooi van Rosmalen in 2019 won, kreeg bij een stand van 4-5 twee setpoints op de service van Medvedev. Het eerste setpunt ging nog verloren door een afzwaaier, maar op het tweede setpunt was het na een bizarre rally wél raak voor de 34-jarige Fransman.

In de derde set raakte Medvedev het helemaal kwijt. Na een break van Mannarino uitte hij zijn frustratie door zijn racket tegen het gras te werpen. Daarvoor kreeg hij een penalty; bij een volgend incident zou de Rus gediskwalificeerd worden. Mannarino liet Medvedev niet meer terugkomen en benutte na twee uur spelen zijn eerste matchpoint.

De uitschakeling van Medvedev volgt na een teleurstellend optreden op Roland Garros. De Rus ging in Parijs in de eerste ronde verrassend onderuit tegen qualifier Thiago Seyboth Wild.