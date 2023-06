Griekspoor overtuigt opnieuw en plaatst zich voor kwartfinale in Rosmalen

Tallon Griekspoor heeft zich donderdag zonder problemen geplaatst voor de kwartfinale van het Libéma Open in Rosmalen. De 26-jarige Haarlemmer was duidelijk een maatje te groot voor de Australiër Alexei Popyrin: 6-3 en 6-2.

De eerste set was nog maar negen minuten onderweg of Griekspoor had al een 3-0-voorsprong gepakt op het gras van Rosmalen. In de tweede game van de wedstrijd kreeg de Nederlander een breakkans die gelijk werd benut.

Popyrin kwam iets beter in zijn spel in de eerste set, maar Griekspoor kwam niet in de problemen. In de tweede set was het verzet van de 23-jarige tennisser uit Sydney al snel gebroken. Popyrin moest zijn eerste game direct afstaan, waarna Griekspoor eenvoudig uitliep naar een 6-2-overwinning.

De nummer 38 van de wereld haalde net als in zijn vorige partij tegen de Zweed Mikael Ymer, die hij in drie sets versloeg, een prima niveau. In de kwartfinales treft hij de winnaar van het duel tussen Laslo Djere en de als vierde geplaatste Alex de Minaur.

Voor Griekspoor was het duel met Popyrin, de nummer negentig van de wereld, een kans op revanche. Popyrin was bij de laatste ontmoeting de winnaar. Tijdens het Bosnische graveltoernooi Srpska Open won de Australiër met 7-6 en 7-6.

Griekspoor de nieuwe nummer één van Nederland

Griekspoor is de enige overgebleven Nederlander in Rosmalen. Gijs Brouwer werd in de openingsronde uitgeschakeld. Titelverdediger Tim van Rijthoven en Botic van de Zandschulp moesten het Libéma Open laten schieten wegens blessures.