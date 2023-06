Toernooi in Rosmalen verliest met Azarenka opnieuw speelster van naam

Victoria Azarenka is woensdag verrassend uitgeschakeld in de achtste finales van de Libéma Open. De nummer drie van de plaatsingslijst was in Rosmalen niet opgewassen tegen Ashlyn Krueger uit de Verenigde Staten.

Op voorhand was Azarenka duidelijk de favoriet tegen Krueger. Ze heeft als tweevoudig Grand Slam-winnares en voormalige nummer één van de wereld een flinke staat van dienst, staat op de WTA-ranglijst beduidend hoger (19e om 152e) en had haar eerdere ontmoeting met de pas negentienjarige Amerikaanse gewonnen.

Ditmaal liep het anders: Azarenka keek in de openingsset al rap tegen een 5-0-achterstand aan. Dat bleek niet meer te repareren. Ook in de tweede set werd de 33-jarige Belarussische al snel gebroken.

Begin dit jaar reikte Azarenka op de Australian Open als tweevoudig toernooiwinnares nog tot de halve finales. Op Roland Garros kwam ze onlangs niet door de eerste ronde.

Het is de tweede keer in twee dagen dat het vrouwentoernooi van de Libéma Open een speelster van naam verliest. Dinsdag was de openingsronde het eindstation voor Venus Williams.

Met Veronika Kudermetova en Liudmila Samsonova zitten de nummers één en twee van de plaatsingslijst nog wel in het toernooi. Beide Russinnen spelen later op woensdag hun achtstefinalepartij.