Venus Williams bezorgde tennisminnend Rosmalen dinsdag een onvergetelijke ervaring. Hoewel haar debuut in Nederland uitliep op een teleurstelling en de Amerikaanse icoon slechts sporadisch flitsen van haar oude topniveau liet zien, bracht ze de tennisfan in vervoering.

Op 30 mei, bij de aankondiging van de komst van Williams, was de hype geboren. Honderden mensen besloten speciaal voor de voormalige nummer één van de wereld een kaartje te kopen. Het Libéma Open maakt namelijk niet vaak kennis met een zevenvoudig Grand Slam-winnares annex viervoudig olympisch kampioene.

Het duel van Tallon Griekspoor met Mikael Ymer op het centercourt gold voor velen als voorgerecht voor de partij van Williams. Nadat de geboren Haarlemmer in drie sets had afgerekend met de Zweed, was het de beurt aan de 42-jarige wereldster. Haar concurrente was de pas zeventienjarige Céline Naef. Een uitgelezen mogelijkheid voor Williams, want de Zwitserse maakte in Rosmalen haar debuut op WTA-niveau.

Williams kreeg bij het betreden van het Brabantse gras al een bijzonder gevoel. "Toen ik de baan opliep, lachte ik vanbinnen", zei Williams even later op de persconferentie. Ze was vooral blij dat ze na bijna een half jaar blessureleed eindelijk weer een wedstrijd kon spelen. "Het was het allerbeste gevoel. En het gras was fantastisch."

Serena Williams en andere naasten van Venus op de tribune. Foto: ANP

Hoog bezoek in Rosmalen

De pers en de bezoekers op het Autotron raakten nog meer in extase door de plotse aanwezigheid van Serena Williams. De inmiddels gestopte tennislegende werd vlak voor de wedstrijd in een Bentley met geblindeerde ramen afgezet bij de hoofdtribune. Venus: "Het was heel speciaal voor mij en het toernooi dat Serena er was."

Serena Williams is na Margaret Court de vrouw met de meeste Grand Slam-titels aller tijden (23 om 24). De 41-jarige Amerikaanse, zwanger van haar tweede kind, zette vorig jaar op de US Open een punt achter haar glansrijke carrière. Dinsdag was ze op het centercourt aandachtig toeschouwer, met af en toe een hondje op haar schoot.

Serena had vorige week aan toernooidirecteur Marcel Hunze gevraagd of ze bij de rentree van haar zus mocht zijn. Hunze twijfelde geen moment. Opvallend was dat de 23-voudig Grand Slam-winnares en andere naasten van Venus niet in de spelersbox zaten, maar hoog in de tribune. Hunze: "Serena vond het te warm op die plek, dus we moesten wat schuiven."

Prijzenkast Venus Williams: Enkelspel: 49 WTA-titels, 7 Grand Slam-titels, 1x olympisch goud

Dubbelspel: 22 WTA-titels, 14 Grand Slam-titels, 3x olympisch goud

Williams houdt het niet vol

Venus Williams, afgezakt naar plek 696 op de wereldranglijst, begon scherp tegen Naef. De mondiale nummer 202 had nog nooit voor zo'n groot publiek gespeeld en erkende na afloop dat ze bevangen was door de zenuwen. Williams, die al vier Grand Slam-titels had gewonnen toen Naef het levenslicht zag, was een rolmodel voor haar. "Ik kon niet geloven dat ik tegen haar mocht spelen op dit podium."

Williams had in de eerste set aan één break voldoende. In het tweede bedrijf pakte de Amerikaanse opnieuw de leiding, waardoor de fans en de organisatie van het Libéma Open mochten hopen op een vervolg in Rosmalen. Maar Naef knokte zich terug, waardoor een tiebreak de beslissing moest brengen. Daarin dolf Williams het onderspit.

"Bij de eerste slagen zag je dat je te maken hebt met een groot kampioene", zei Hunze over Williams. "Maar toen ze de tiebreak verloor, hield ik al rekening met een nederlaag." Williams, die gedurende de hele partij continu en maximaal haar rust pakte, kon het nauwelijks meer belopen. Na twee uur en twintig minuten was de grootste zege van Naef in haar prille loopbaan een feit: 3-6, 7-6 (3) en 6-2.

Céline Naef speelt in de volgende ronde tegen de Amerikaanse Caty McNally. Foto: ANP

Toekomst Williams ongewis

Williams had ondanks de nederlaag tegen een WTA-debutante genoten van haar korte avontuur in Rosmalen. "Het was prachtig", zei ze op het afsluitende perspraatje. "Ik vind het leuk hier. De mensen zijn geweldig. Het was de beste ervaring ooit. Ik had niet zo lang moeten wachten. Was ik maar eerder hier gekomen."

De overdaad aan complimenten aan het adres van het Libéma Open stond in schril contrast met haar korte antwoorden over haar toekomstplannen. Amerikaanse media speculeren al maanden over het pensioen van Williams. Waarschijnlijk gaat ze met een wildcard meedoen aan Wimbledon, waarna ze op de US Open definitief afscheid neemt.

Vragen over bijvoorbeeld haar favoriete toernooi Wimbledon - dat ze vijf keer won - wimpelde ze gedecideerd af met een professionele glimlach. "Hoe de komende maanden eruitzien voor mij? Ik speel komende week", doelde ze op het grastoernooi in Birmingham.