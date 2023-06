Venus Williams (42) bij debuut in Nederland onderuit tegen talent Naef (17)

Venus Williams is dinsdag uitgeschakeld in de eerste ronde van het Libéma Open in Rosmalen. De Amerikaanse tennisicoon verloor bij haar debuut in Nederland van de 25 jaar jongere Céline Naef uit Zwitserland: 6-3, 6-7 (3) en 2-6.

De 42-jarige Williams (WTA-696) had in de eerste set aan één break voldoende om op voorsprong te komen. De zeventienjarige Naef (WTA-202) won de tweede set via een tiebreak, waarna ze het karwei in het derde bedrijf afmaakte.

Het was de eerste wedstrijd van Williams in ruim vijf maanden. Na haar vorige partij, in januari in het Nieuw-Zeelandse Auckland, kampte ze met blessureleed. Haar laatste wedstrijd op gras was in juli vorig jaar.

Naef, de jongste deelnemer bij de vrouwen, speelt in de volgende ronde tegen Caty McNally (WTA-62). De Amerikaanse versloeg dinsdag haar landgenote Katie Volynets in twee sets.

Serena Williams was aandachtig toeschouwer op het centercourt in Rosmalen. Foto: ANP

Williams begon sterk tegen Naef

Williams maakte bij haar entree op het centercourt in Rosmalen veel los bij het massaal toegestroomde publiek. De zevenvoudig Grand Slam-winnares in het enkelspel zette - onder toeziend oog van haar gepensioneerde zusje Serena - meteen de toon door met een lovegame op 1-0 te komen.

Naef bood ferm tegenstand en had bij een 3-3-stand twee breakkansen. Williams hield het hoofd koel en sleepte alsnog de game binnen. Daarna benutte de voormalige nummer één van de wereld meteen de eerste breakmogelijkheid op de service van Naef.

Ook in de tweede set kwam Williams op voorsprong, maar Naef maakte snel gelijk. In de beslissende tiebreak trok de viervoudig olympisch kampioene aan het kortste eind.

Williams en Naef gaven in het derde bedrijf direct hun eigen game weg, maar daarna herpakte de Zwitserse zich. Het verzet van Williams was gebroken en Naef maakte het na twee uur en twintig minuten spelen bij haar tweede matchpoint af.

Williams zal zich nu gaan richten op het toernooi van Birmingham, waarvoor ze ook een wildcard heeft ontvangen. De tennislegende hoopt vooral hoge ogen te gooien op Wimbledon, waar ze vijf keer de eindzege in het enkelspel pakte. De derde Grand Slam van het jaar begint op maandag 3 juli.